В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняев может вернуться на поле в сентябре

В «Крыльях Советов» рассказали о восстановлении полузащитника Сергея Пиняева.

«Восстановление Пиняева идёт по плану, утверждённому врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве. Клубные врачи постоянно на связи. Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

В пресс-службе также отметили, что окончательное решение будет зависеть от мнения врачей.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

Ранее врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил, что Пиняеву не потребуется операция.