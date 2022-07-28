Врач «Крыльев Советов» рассказал, нужна ли операция Пиняеву

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Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил, что нападающему самарского клуба Серегею Пиняеву не потребуется операция.
Врач «Крыльев Советов» рассказал, нужна ли операция Пиняеву
  • globallookpress.com

«Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Всё индивидуально», — цитирует Чачаева РИА Новости.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

Ранее Чачаев поделился информацией о состоянии Пиняева.

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