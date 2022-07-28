Врач «Крыльев Советов» рассказал, нужна ли операция Пиняеву

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил, что нападающему самарского клуба Серегею Пиняеву не потребуется операция.

«Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Всё индивидуально», — цитирует Чачаева РИА Новости.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

Ранее Чачаев поделился информацией о состоянии Пиняева.