Врач «Крыльев Советов»: Пиняев чувствует себя очень хорошо

Врач самарских «Крыльев Советов» Кюри Чачаев поделился информацией о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Во время вчерашнего обследования Сергею была сделана компьютерная томография. По результатам в ближайшее время соберём еще один консилиум врачей. Сергей чувствует себя очень хорошо», — цитирует РИА Новости Чачаева.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс (патологическое скопление воздуха в плевральной полости с нарушением вентиляционной функции лёгких).

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о состоянии Пиняева.