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Виллиан расторг контракт с «Коринтианс» из-за угроз со стороны болельщиков

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Бывший вингер «Челси» Виллиан расторг контракт с «Коринтианс» из-за угроз со стороны болельщиков.
Виллиан расторг контракт с «Коринтианс» из-за угроз со стороны болельщиков
  • Gettyimages.ru

«Я приехал в Бразилию не для того, чтобы мне угрожали. Всякий раз, когда «Коринтианс» проигрывал, или если иногда у меня что-то не получалось в игре, моя семья получала угрозы и проклятия в социальных сетях», — приводит слова Виллиана Globo Esporte.

Он также заявил, что по ходу сезона угрозы стали поступать его жене, дочерям и остальным членам семьи.

Клуб незамедлительно удовлетворил запрос полузащитника о расторжении контракта, который был рассчитан до 2023 года, сообщает официальный сайт команды.

В сезоне-2021/22 34-летний вингер провёл за бразильский клуб 36 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал родственникам и друзьям, что не планирует уходить из английской команды, несмотря на угрозу о взрыве его дома.

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