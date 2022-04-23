Магуайр не собирается покидать МЮ из-за угрозы взрыва его дома

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал родственникам и друзьям, что не планирует уходить из английской команды, несмотря на угрозу о взрыве его дома.

«Такими угрозами Гарри не будет вытеснен из МЮ. Для него в приоритете всегда будет безопасность семьи, но он также силён характером, чтобы справиться с этим. Похоже, это дело рук какого-то трусливого фаната», — приводит слова источника The Sun.

Напомним, что 21 апреля капитан «Манчестер Юнайтед» получил по электронной почте письмо, в котором говорилось, что в доме, где он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Неизвестный дал Магуайру 72 часа на то, чтобы покинуть команду. Игрок обратился за помощью к полиции, которая осмотрела дом, но ничего не нашла.

В сезоне-2021/22 29-летний защитник провёл за «красных дьяволов» 35 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Магуайр был освистан болельщиками во время товарищеского матча с командой Кот-д'Ивуара.