Гершкович: Миранчук сможет играть в «Торино» ещё лучше, чем в «Локомотиве»

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Лёша — талантливый парень, хочется, чтобы он раскрыл свой талант более ярко и эффективно. Он парень толковый. Если всё будет хорошо, он сможет играть ещё лучше, чем это было в «Локомотиве», — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».