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Соболев связал успехи «Спартака» на старте сезона с идеей Абаскаля

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев раскрыл секрет преображения команды на старте сезона-2022/23.
Соболев связал успехи «Спартака» на старте сезона с идеей Абаскаля
  • РИА Новости

«Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли», — цитирует Соболева пресс-служба клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне команда заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В сезоне-2022/23 после четырёх туров красно-белые занимают второе место, набрав десять очков. Главным тренером команды был назначен 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Соболев заявил, что после введения Fan ID футбол стал похож на театр.

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