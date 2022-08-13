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Мбаппе: «Золотой мяч» — это билет в большой мир

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, что для него значит премия «Золотой мяч».
Мбаппе: «Золотой мяч» — это билет в большой мир
  • Gettyimages.ru

«Золотой мяч» — это билет в большой мир. Что касается моего поколения, для нас «Золотой мяч» — это прежде всего борьба Месси и Роналду. Это было невероятно», — цитирует Мбаппе L'Équipe.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч» впервые за 17 лет, а форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть в списке.

Ballon d'Or в 2022 году впервые будет вручён по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.

Ранее во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч».

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