Алдонин: Кассьерра — это топ-форвард для РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о нападающем «Зенита» Матео Кассьерре перед матчем в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это качественный игрок, который хорошо адаптировался к чемпионату России. Поверьте, для нашего чемпионата это топ-форвард. В новой команде атакующий потенциал намного выше и его результативность может улучшиться», — цитирует Алдонина газета «Известия».

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита», перейдя из «Сочи». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Игра начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА с десятью очками делит первое место с московским «Спартаком». «Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место.

Ранее Дмитрий Радченко заявил, что ждёт обилия голов в матче «Зенит» — ЦСКА.