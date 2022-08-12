Радченко ждёт обилия голов в матче «Зенит» — ЦСКА

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы московского ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Надеюсь, что будет хороший футбол, обилие голов. Мы знаем, что «Зенит» умеет настраиваться на такие матчи. Конечно, для команды всегда плюс, если она играет дома и при своих болельщиках», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, встреча в Санкт-Петербурге не покажет, насколько «Зенит» готов стать чемпионом в сезоне-2022/23.

ЦСКА с десятью очками делит первое место с московским «Спартаком». «Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место.

Петербургской команде не сможет помочь травмированный Клаудиньо.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.