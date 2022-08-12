Радченко ждёт обилия голов в матче «Зенит» — ЦСКА
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«Надеюсь, что будет хороший футбол, обилие голов. Мы знаем, что «Зенит» умеет настраиваться на такие матчи. Конечно, для команды всегда плюс, если она играет дома и при своих болельщиках», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».
По его мнению, встреча в Санкт-Петербурге не покажет, насколько «Зенит» готов стать чемпионом в сезоне-2022/23.
ЦСКА с десятью очками делит первое место с московским «Спартаком». «Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место.
Петербургской команде не сможет помочь травмированный Клаудиньо.
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Игра начнётся в 17:00 мск.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.