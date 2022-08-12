военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Радченко ждёт обилия голов в матче «Зенит» — ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил шансы московского ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Радченко ждёт обилия голов в матче «Зенит» — ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Надеюсь, что будет хороший футбол, обилие голов. Мы знаем, что «Зенит» умеет настраиваться на такие матчи. Конечно, для команды всегда плюс, если она играет дома и при своих болельщиках», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, встреча в Санкт-Петербурге не покажет, насколько «Зенит» готов стать чемпионом в сезоне-2022/23.

ЦСКА с десятью очками делит первое место с московским «Спартаком». «Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место.

Петербургской команде не сможет помочь травмированный Клаудиньо.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить