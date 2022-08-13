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Призёр Олимпиады Красных: я сохранил мотивацию продолжать карьеру

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Российский пловец Александр Красных сообщил, что надеется выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Конечно, я сохраняю мотивацию продолжать выступления. Было бы, конечно, хорошо выступить на международных турнирах. Но ходят достаточно нелицеприятные слухи относительно Олимпиады 2024 года. Поэтому сложно говорить, получится выступить или нет. Но, конечно, хотелось бы», — цитирует Красных ТАСС.

27-летний спортсмен из Татарстана признался, что у него были проблемы со здоровьем.

«Прихожу в норму, начал тренироваться. Буду смотреть по состоянию здоровья и форме, в каком старте выступлю», — добавил он.

Красных завоевал серебро Игр-2020 в Токио в эстафете вольным стилем.

Европейская лига плавания (LEN) и Международная федерация плавания (FINA) временно отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидами организаций.

Ранее Ромашина высказалась о решении FINA по вопросу участия трансгендеров в соревнованиях.

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