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Косторная сообщила о своём диагнозе

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Фигуристка Алёна Косторная, которая недавно сообщила, что перенесёт операцию в связи с травмой бедра, в интервью RT назвала свой точный диагноз.
Косторная сообщила о своём диагнозе
  • РИА Новости

«Их оказалось много. Основной, по поводу которого предстоит оперироваться, — разрыв суставной губы и ещё что-то со сложными названиями, которых я просто не запомнила. По словам врачей, которые меня обследовали, нужно будет принимать решения по сопутствующим травмам уже в ходе операции. Может, всё окажется проще, чем кажется сейчас, а может, наоборот, сложнее. Единственное, чего мне очень не хотелось бы, — оказаться в больнице 24 августа, в свой день рождения. Поэтому, если до этого дня сделать операцию не получится, буду просить прооперировать меня 25-го», — рассказала спортсменка.

Ранее стало известно, что операцию Косторной перенесли на конец августа.

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