Операцию Косторной перенесли на конец августа
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«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», — цитирует Косторную ТАСС.
Таким образом, фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России. Тем не менее Косторная будет готовиться к чемпионату России.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.
Ранее Татьяна Тарасова высказалась об операции на бедре, которая предстоит Косторной.