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Операцию Косторной перенесли на конец августа

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная перенесёт операцию на бедре в конце августа.
Операцию Косторной перенесли на конец августа
  • Gettyimages.ru

«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», — цитирует Косторную ТАСС.

Таким образом, фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России. Тем не менее Косторная будет готовиться к чемпионату России.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об операции на бедре, которая предстоит Косторной.

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