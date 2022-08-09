Операцию Косторной перенесли на конец августа

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная перенесёт операцию на бедре в конце августа.

«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», — цитирует Косторную ТАСС.

Таким образом, фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России. Тем не менее Косторная будет готовиться к чемпионату России.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об операции на бедре, которая предстоит Косторной.