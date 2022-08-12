Хавбек «Зенита» Мостовой — о возможной аренде в «Сочи»: вообще бред

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о слухах, что он мог продолжить карьеру в «Сочи».

«Про «Сочи» вообще бред был. Увидел новость, агенту написал, может, я чего-то не знаю. Потом информацию опровергли. О «Локомотиве» узнал, когда отдыхал в Турции. Если Бакаев приходит, Мостовой уходит. Думаю: «Что происходит?» Мне интересно, откуда это всё вылезает», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

СМИ в июле сообщали, что черноморский клуб может арендовать Мостового.

24-летний хавбек провёл 28 матчей в РПЛ, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

«Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате московские ЦСКА и «Спартак» (по десять очков). «Сочи» (девять очков) идёт на третьем месте.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.





