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Глушаков рассказал о договорённости с «Химками» отпустить его в топ-клуб

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, при каких обстоятельствах он может покинуть подмосковный клуб.
Глушаков рассказал о договорённости с «Химками» отпустить его в топ-клуб
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«У меня в контракте есть пункт, можно сказать, я сам себе принадлежу. Все рекламные и контрактные права принадлежат мне. Если поступит хорошее предложение, у меня есть договорённость с руководством «Химок» о том, что я могу спокойно уйти. Не в любую команду — только в топ-клуб», — заявил он в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

35-летний хавбек признался, что готов продолжить карьеру не только в московском «Спартаке».

«Есть только две-три команды, больше я никуда не пойду. Но я не буду о них говорить», — пояснил чемпион страны в составе «Спартака».

Глушаков также выступал за московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». За сборную России полузащитник провёл 57 матчей и забил пять мячей.

Ранее Глушаков высказался об увольнении Сергея Юрана из «Химок».

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