Глушаков высказался об увольнении Юрана из «Химок»
- РИА Новости
«Было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведённую работу», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что Николай Писарев и «Химки» подписали контракт до конца сезона-2023/24.