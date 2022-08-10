Глушаков высказался об увольнении Юрана из «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался об увольнении из подмосковного клуба главного тренера Сергея Юрана.

«Было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведённую работу», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Николай Писарев и «Химки» подписали контракт до конца сезона-2023/24.