Петржела: у ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы московского ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу с петербургской командой.

«У ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом». Отсутствие Клаудиньо — не потеря. Один игрок ничего не значит. Бакаев может сейчас стать заменой для бразильца и показать себя», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо из-за травмы, которую он получил в матче с «Ахматом» (0:0), не сыграет в предстоящей игре. 25-летний бразилец может пропустить до пяти недель.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.











