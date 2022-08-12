Непряева — об отношении фанатов в соцсетях: иностранцы разделились на два лагеря

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала об отношении иностранных болельщиков в социальных сетях.

«Я, если честно, уже давно не сижу в соцсетях. Сейчас иностранцы разделились: кто-то пишет слова поддержки, кто-то, не буду говорить что, хейтят. Но сейчас я уже как-то не слежу», — цитирует Непряеву РИА Новости.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на весь летний сезон 2022 года.

26-летняя Непряева выиграла «Тур де Ски», завоевала «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира, стала олимпийской чемпионкой Игр 2022 года в Пекине в эстафете, а также серебряным призёром в скиатлоне и обладательницей бронзы в командном спринте.

Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.





