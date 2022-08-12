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Источник: Белотти согласовал контракт с «Ромой»

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Форвард Андреа Белотти близок к трансферу в «Рому».
Источник: Белотти согласовал контракт с «Ромой»
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

28-летний нападающий подпишет контракт с итальянским клубом до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что трансфер затягивается из-за того, что римляне пока не могут продать Эльдора Шомуродова.

В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Торино» и провёл 22 матча, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Шомуродов в скором времени станет игроком «Болоньи».

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