Источник: Белотти согласовал контракт с «Ромой»

Форвард Андреа Белотти близок к трансферу в «Рому».

28-летний нападающий подпишет контракт с итальянским клубом до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что трансфер затягивается из-за того, что римляне пока не могут продать Эльдора Шомуродова.

В сезоне-2021/22 нападающий выступал за «Торино» и провёл 22 матча, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Шомуродов в скором времени станет игроком «Болоньи».