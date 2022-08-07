Источник: Шомуродов перейдёт в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов в скором времени станет игроком «Болоньи».

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист на правах аренды присоединится к «Болонье», а через год с клубом подпишет четырёхлетний контракт. Отмечается, что аренда с последующим правом выкупа обойдётся в €10 млн.

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Массимо Каррера посоветовал Шомуродову перейти в «Сассуоло».