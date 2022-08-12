Семшов: отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА
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«Значимая потеря для «Зенита». Он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды. Потеря любого игрока больна, но не чревата, потому что на одном футболисте не строится игра, и отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита», — цитирует Семшова ТАСС.
Экс-хавбек сборной России не ждёт закрытого футбола в предстоящем матче.
«Зенит» всегда играет в атаку, ЦСКА тоже старается это делать. Это будет хорошая проверка для армейцев, насколько они способны составить «Зениту» конкуренцию в чемпионате», — добавил он.
«Зенит» 13 августа на своём поле примет ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск. Команда Владимира Федотова с десятью очками делит первое место со столичным «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга (восемь очков) идёт на четвёртом месте.
Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.