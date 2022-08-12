Семшов: отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался об отсутствии Клаудиньо из-за травмы в матче пятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Значимая потеря для «Зенита». Он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды. Потеря любого игрока больна, но не чревата, потому что на одном футболисте не строится игра, и отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита», — цитирует Семшова ТАСС.

Экс-хавбек сборной России не ждёт закрытого футбола в предстоящем матче.

«Зенит» всегда играет в атаку, ЦСКА тоже старается это делать. Это будет хорошая проверка для армейцев, насколько они способны составить «Зениту» конкуренцию в чемпионате», — добавил он.

«Зенит» 13 августа на своём поле примет ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск. Команда Владимира Федотова с десятью очками делит первое место со столичным «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга (восемь очков) идёт на четвёртом месте.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.