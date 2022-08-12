В «Истанбуле» опровергли интерес к Дзюбе

Пресс-атташе «Истанбул Башакшехир» Гекхан Йылмаз отреагировал на информацию о том, что форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецком клубе.

«Это неправда. Мы не заинтересованы в подписании Дзюбы», — приводит слова Йылмаза Sport24.

В минувшем сезоне «Истанбул» занял четвёртое место в чемпионате Турции.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Истанбуле».