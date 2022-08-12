Юрий Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу.

«С Никифоровым мы знакомы давно, ещё со времён игровой карьеры. Но что более важно — у него есть опыт работы помощником главного тренера. Фактически он будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Писарева: просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», — приводятся слова главного тренера сборной России Валерия Карпина на официальном сайте РФС.

Напомним, что ассистент Карпина Николай Писарев получил разрешение от РФС на совмещение работы в сборной и на должности главного тренера подмосковных «Химок».

В тренерский штаб сборной также входят Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Никифоров уже был ассистентом тренера в «Иртыше», «Кубани» и «Динамо-2». Он также является чемпионом мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

Ранее Карпин сообщил, что в тренерский штаб национальной команды войдёт ещё один специалист.