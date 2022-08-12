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Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради поединка с Чисорой

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради боя с Дереком Чисорой.
Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради поединка с Чисорой
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Я решил вернуться в бокс, так как могу стать первым чемпионом мира в супертяжёлом весе с двумя трилогиями: одна — с Деонтеем Уайлдером, вторая — с Дерекой Чисорой. Я уже наметил бой с Чисорой. И вот мы здесь, бьём все рекорды» — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Фьюри уже дважды одерживал верх в противостоянии с Чисорой: в 2011 и 2014 годах.

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. На счету британца 32 победы и одна ничья. Тогда он заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

Ранее Фьюри отреагировал на желание исландца Хафтора Бьёрнссона, исполнителя роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов», провести с ним бой.

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