Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради поединка с Чисорой

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради боя с Дереком Чисорой.

«Я решил вернуться в бокс, так как могу стать первым чемпионом мира в супертяжёлом весе с двумя трилогиями: одна — с Деонтеем Уайлдером, вторая — с Дерекой Чисорой. Я уже наметил бой с Чисорой. И вот мы здесь, бьём все рекорды» — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Фьюри уже дважды одерживал верх в противостоянии с Чисорой: в 2011 и 2014 годах.

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. На счету британца 32 победы и одна ничья. Тогда он заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

Ранее Фьюри отреагировал на желание исландца Хафтора Бьёрнссона, исполнителя роли Григора Клигана в сериале «Игра престолов», провести с ним бой.