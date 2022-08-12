Юран заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьёй, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
Он также отказался комментировать слухи о назначении в «Урал».
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее Юран заявил, что не обсуждал с футболистами причину своего ухода из «Химок».