Юран заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что ему уже поступают предложения для продолжения карьеры.

«Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьёй, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Он также отказался комментировать слухи о назначении в «Урал».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран заявил, что не обсуждал с футболистами причину своего ухода из «Химок».