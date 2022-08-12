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Юран заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что ему уже поступают предложения для продолжения карьеры.
Юран заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьёй, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Он также отказался комментировать слухи о назначении в «Урал».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран заявил, что не обсуждал с футболистами причину своего ухода из «Химок».

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