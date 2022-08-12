Сёмин предположил, что Дзюба эмоционально устал от футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах форварда Артёмы Дзюбы.

«Может, Дзюба просто эмоционально устал от футбола и хочет закончить. Не знаю. Думаю, пару лет он ещё точно способен поиграть», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он также заявил, что Дзюба не выглядит как человек, который не может переносить физические нагрузки.

33-летний форвард по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о будущем Дзюбы.