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Сёмин предположил, что Дзюба эмоционально устал от футбола

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах форварда Артёмы Дзюбы.
Сёмин предположил, что Дзюба эмоционально устал от футбола
  • РИА Новости

«Может, Дзюба просто эмоционально устал от футбола и хочет закончить. Не знаю. Думаю, пару лет он ещё точно способен поиграть», — приводит слова Сёмина Sport24.

Он также заявил, что Дзюба не выглядит как человек, который не может переносить физические нагрузки.

33-летний форвард по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о будущем Дзюбы.

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