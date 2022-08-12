Тихонов: Дзюбе надо готовиться работать на завод

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о будущем форварда Артёма Дзюбы.

«Дзюбе надо готовиться работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога», — приводит слова Тихонова «ВсёПроСпорт».

Он также заявил, что Дзюба сам испортил себе карьеру. По словам Тихонова, футболисту, учитывая его данные и возраст, надо быть скромнее в выражениях и принимать условия клубов.

33-летний форвард по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее Тихонов рассказал, как относится к уровню футболистов РПЛ.