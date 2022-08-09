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Тихонов: я бы разогнал всех игроков РПЛ, с таким названием лиги надо играть лучше Марадоны

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как относится к уровню футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тихонов: я бы разогнал всех игроков РПЛ, с таким названием лиги надо играть лучше Марадоны
  • РИА Новости

«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не Премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны. Я называю их «чайниками». Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов, пусть на завод идут или в грузчики», — цитирует Тихонова РИА Новости.

9 августа Тихонов поддержал идею назначения главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского «Спартака». В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресса», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.

Ранее экс-тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов заявил об отсутствии в команде игроков уровня РПЛ.

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