Шпинёв рассказал, почему Миранчук решил покинуть «Аталанту»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, объяснил, почему игрок принял решение покинуть «Аталанту».

«Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Лёша этого хотел, мы его желание выполнили», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Он также заявил, что теперь у Миранчука есть возможность выйти на новый уровень со свежими силами и подрасти в профессиональном плане.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».