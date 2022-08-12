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Шпинёв рассказал, почему Миранчук решил покинуть «Аталанту»

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, объяснил, почему игрок принял решение покинуть «Аталанту».
Шпинёв рассказал, почему Миранчук решил покинуть «Аталанту»
  • AFP
  • © Filippo MONTEFORTE

«Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Лёша этого хотел, мы его желание выполнили», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Он также заявил, что теперь у Миранчука есть возможность выйти на новый уровень со свежими силами и подрасти в профессиональном плане.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».

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