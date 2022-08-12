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ESPN: экс-защитник «Реала» получил дисквалификацию спустя год после завершения карьеры

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Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау был дисквалифицирован на один матч.
ESPN: экс-защитник «Реала» получил дисквалификацию спустя год после завершения карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Gualter Fatia

34-летний футболист получил наказание от Федерации футбола Португалии (FPF) в виде дисквалификации на один матч и штрафа в €850 по итогам матча «Боавишта» — «Риу Аве» (3:3), состоявшегося в апреле прошлого года, сообщает ESPN. Футболист наказан за «оскорбления и репутационные нарушения». Отмечается, что федерация предупреждала лигу о возможном затягивании дела.

Коэнтрау являлся игроком «Реала» с 2011 по 2017 год и провёл за испанский клуб 106 матчей, в которых забил один мяч и отдал 11 результативных передач.

Португалец завершил карьеру в 2021 году.

Ранее сообщалось, что КДК РФС вынес решение по инцидентам в матче третьего тура чемпионата России между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

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