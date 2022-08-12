«Спартак» поздравил Паоло Ваноли с юбилеем

Пресс-служба «Спартака» обратилась к бывшему главному тренеру красно-белых Паоло Ваноли.

«Паоло Ваноли — 50! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и обладателя Кубка России с днём рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России. На его место был назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что Ваноли может возглавить «Палермо».