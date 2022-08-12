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«Спартак» поздравил Паоло Ваноли с юбилеем

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Пресс-служба «Спартака» обратилась к бывшему главному тренеру красно-белых Паоло Ваноли.
«Спартак» поздравил Паоло Ваноли с юбилеем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Паоло Ваноли — 50! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и обладателя Кубка России с днём рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России. На его место был назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Ранее сообщалось, что Ваноли может возглавить «Палермо».

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