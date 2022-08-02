TMW: Ваноли может возглавить «Палермо»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может стать наставником итальянского «Палермо».

Руководство сицилийского клуба, который поднялся в Серию B, рассматривает кандидатуру Ваноли, сообщает TMW. Отмечается, что менеджер клуба Брайан Марвуд лично присутствовал на тренировках 49-летнего тренера в «Спартаке».

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России. На его место был назначен 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Ранее агент Ваноли Андреа Д'Амико высказался о будущем своего клиента.