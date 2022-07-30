Агент Ваноли сообщил, что специалист хочет возглавить клуб из серии А

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико высказался о будущем своего клиента.

«Ваноли отдохнул и уже готов снова браться за дело. Сейчас Паоло очень мотивирован приступить к тренерской работе в серьёзной большой команде. Это будет клуб серии А? Да, такая вероятность есть. Скоро всё решится», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли.

Ранее бывший российский футболист Андрей Канчельскис призвал руководство «Спартака» дать шанс Мостовому.