Уткин — об увольнении Шалимова: расстояние между провалом и популярностью — один тур

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об увольнении Игоря Шалимова из «Урала» перед игрой с «Факелом».

«Глупо Шалимова уволили. Одна игра! Но «Факел» все любят, а «Урал» рифмуется со словом «провал». Между тем с точки зрения таблицы — прагматичная дама — расстояние между провалом и популярностью ровно в один тур», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера после ухода Шалимова.

В пятом туре РПЛ «Урал» сыграет с «Факелом». Матч пройдёт 12 августа в 19:30 мск.

Ранее в «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Сергея Юрана.