Вратарь Заболотный рассказал, что в «Сочи» у Кокорина была мотивация
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«Кокорин выглядел очень хорошо! И мотивация, и завершение — всё у него было, находился на подъёме. Что с ним случилось дальше, уж не знаю», — цитирует Заболотного Sport24.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о Кокорине.