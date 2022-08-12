Вратарь Заболотный рассказал, что в «Сочи» у Кокорина была мотивация

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин выглядел очень хорошо! И мотивация, и завершение — всё у него было, находился на подъёме. Что с ним случилось дальше, уж не знаю», — цитирует Заболотного Sport24.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о Кокорине.