Sky Sports: Рашфорд не перейдёт в ПСЖ этим летом
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- © IMAGO/Alan Martin
По информации Sky Sports, руководство МЮ не заинтересовано в продаже игрока. Отмечается, что для ПСЖ Рашфорд останется долгосрочной целью.
24-летний игрок выступает за МЮ с 2016 года. Он провёл 205 матчей за команду в АПЛ, в которых забил 59 мячей.
По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» стали шестыми в чемпионате Англии, поэтому команда не выступила в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Криштиану Роналду «Ювентусу».