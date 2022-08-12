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Sky Sports: Рашфорд не перейдёт в ПСЖ этим летом

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не перейдёт в «Пари Сен-Жермен» этим летом.
Sky Sports: Рашфорд не перейдёт в ПСЖ этим летом
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Alan Martin

По информации Sky Sports, руководство МЮ не заинтересовано в продаже игрока. Отмечается, что для ПСЖ Рашфорд останется долгосрочной целью.

24-летний игрок выступает за МЮ с 2016 года. Он провёл 205 матчей за команду в АПЛ, в которых забил 59 мячей.

По итогам сезона-2021/22 «красные дьяволы» стали шестыми в чемпионате Англии, поэтому команда не выступила в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Криштиану Роналду «Ювентусу».

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