Калешин заявил, что Дзюба может заиграть в «Краснодаре»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин рассказал, подойдёт ли нападающий Артём Дзюба команде «быков».

«Артём — сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объём работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть. Он может адаптироваться. Артём — умный парень, подстроится», — цитирует Калешина Metaratings.

СМИ сообщают, что Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее Николай Заболотный высказался об отношении к Артёму Дзюбе.