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Агент Миранчука рассказал о встрече игрока с Влашичем за день до перехода в «Торино»

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о встрече с Николой Влашичем перед переходом в «Торино».
Агент Миранчука рассказал о встрече игрока с Влашичем за день до перехода в «Торино»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«За день до подписания мы увиделись с Влашичем. Он был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись — Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться», — цитирует агента «Чемпионат».

11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.

СМИ сообщали, что зарплата 26-летнего Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Клуб также заключил контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, который выступал за «Вест Хэм».

Ранее агент полузащитника Алексея Миранчука высказался о переходе своего клиента из «Аталанты» в «Торино».

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