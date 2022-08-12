Агент Миранчука рассказал о встрече игрока с Влашичем за день до перехода в «Торино»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о встрече с Николой Влашичем перед переходом в «Торино».

«За день до подписания мы увиделись с Влашичем. Он был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись — Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться», — цитирует агента «Чемпионат».

11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.

СМИ сообщали, что зарплата 26-летнего Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Клуб также заключил контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, который выступал за «Вест Хэм».

Ранее агент полузащитника Алексея Миранчука высказался о переходе своего клиента из «Аталанты» в «Торино».