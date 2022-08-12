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Кудерметова вспомнила о встречах с Шараповой

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Вторая ракетка России Вероника Кудерметова рассказала о встречах с Марией Шараповой в США и России.
Кудерметова вспомнила о встречах с Шараповой
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency

Теннисистка рассказала, что видела Шарапову два раза: в США и России. Однажды Кудерметова хотела поиграть в теннис с Шараповой, но ей сказали, что можно сделать только фото.

«Приезжаю, красиво одетая, а Мария говорит: «Ты с ракеткой?» — «Нет, мне сказали, что у вас не будет возможности со мной поиграть». — «Надо было взять!» — цитирует Кудерметову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кудерметова является второй ракеткой России. Спортсменка занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова прокомментировала возможную смену спортивного гражданства.

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