Кудерметова — о смене спортивного гражданства: я русская и буду играть за Россию
«Я русская и буду играть за Россию», — цитирует теннисистку «Спорт-Экспресс».
25-летняя теннисистка призналась, что ей предлагали получить австрийское гражданство. Она подчеркнула, что категорически отказалась от этого предложения.
Кудерметова является второй ракеткой России. Спортсменка занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом.