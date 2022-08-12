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Кудерметова — о смене спортивного гражданства: я русская и буду играть за Россию

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Вторая ракетка России Вероника Кудерметова прокомментировала возможную смену спортивного гражданства.

«Я русская и буду играть за Россию», — цитирует теннисистку «Спорт-Экспресс».

25-летняя теннисистка призналась, что ей предлагали получить австрийское гражданство. Она подчеркнула, что категорически отказалась от этого предложения.

Кудерметова является второй ракеткой России. Спортсменка занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом.

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