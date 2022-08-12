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Спортивный директор «Фрайбурга» заявил, что они никогда не интересовались Фоминым

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Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах опроверг информацию об интересе команды к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину.

«Всё, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», — цитирует Хартенбаха «Чемпионат».

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025-го. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее агент Фомина опроверг информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по футболисту.

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