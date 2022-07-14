Агент Фомина опроверг информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по футболисту
«Ерунда. Не верьте немецким СМИ», — цитирует Маньякова «Чемпионат».
Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025-го. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.
Зимой СМИ сообщали, что Фоминым интересуется «Кристал Пэлас».
Ранее бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на назначение Фомина капитаном «Динамо».