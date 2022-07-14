Агент Фомина опроверг информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по футболисту

Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

«Ерунда. Не верьте немецким СМИ», — цитирует Маньякова «Чемпионат».

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025-го. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Зимой СМИ сообщали, что Фоминым интересуется «Кристал Пэлас».

Ранее бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на назначение Фомина капитаном «Динамо».