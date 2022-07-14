Агент Фомина опроверг информацию, что «Фрайбург» сделал предложение «Динамо» по футболисту

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Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

«Ерунда. Не верьте немецким СМИ», — цитирует Маньякова «Чемпионат».

Фомин выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025-го. В минувшем сезоне Фомин сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Зимой СМИ сообщали, что Фоминым интересуется «Кристал Пэлас».

Ранее бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отреагировал на назначение Фомина капитаном «Динамо».

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