Тренер группы Мишина рассказал, что Туктамышева учит четверные прыжки

Тренер группы Алексея Мишина Владислав Сезганов рассказал о подготовке фигуристки Елизаветы Туктамышевой на сборе во французском Куршевеле.

«Без удочки Лиза лутц пока не пробовала исполнять. Разучивает другие четверные элементы, что‑то даже получается, но говорить о включении элементов в программу пока рано», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Он добавил, что хотел бы увидеть четверные в программе фигуристки, и отметил, что они с командой всё для этого делают.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. 1 июля стало известно, что спортсменка не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Туктамышева анонсировала тренировочный прокат своей новой произвольной программы.