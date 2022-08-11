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Павлюченкова сообщила, что вернулась к тренировкам после травмы

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Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова рассказала о ходе восстановления после травмы.
Павлюченкова сообщила, что вернулась к тренировкам после травмы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Первый удар по мячу с мая. Я очень скучала, и сейчас я невероятно рада. Скрещиваю пальцы, надеюсь, буду в форме к следующему сезону», — написала Павлюченкова в Twitter.

31-летняя российская теннисистка из-за травмы снялась с Открытого чемпионата Франции 2022 года и досрочно завершила сезон.

Павлюченкова завоевала золотую медаль Игр-2020 в Токио в миксте в паре с Андреем Рублёвым. Теннисистка в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее Матыцин вручил Павлюченковой орден Дружбы в честь победы на летних Олимпийских играх в Токио.

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