Матыцин вручил теннисистке Павлюченковой орден Дружбы

Министр спорта Олег Матыцин вручил олимпийской чемпионке по теннису Анастасии Павлюченковой орден Дружбы в честь победы на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Мы все переживали за её выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в Токио в паре с Андреем Рублёвым они сотворили настоящее чудо, вписав свои имена в историю мирового тенниса», — цитирует Матыцина ТАСС.

31-летняя Павлюченкова на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль в смешанном парном разряде с Рублёвым. В составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг 2021 года.

Теннисистка занимает 94-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Матыцин высказался о возможном создании альтернативных Олимпийских игр в России.