Матыцин вручил теннисистке Павлюченковой орден Дружбы

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин вручил олимпийской чемпионке по теннису Анастасии Павлюченковой орден Дружбы в честь победы на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Матыцин вручил теннисистке Павлюченковой орден Дружбы
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Pockett

«Мы все переживали за её выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в Токио в паре с Андреем Рублёвым они сотворили настоящее чудо, вписав свои имена в историю мирового тенниса», — цитирует Матыцина ТАСС.

31-летняя Павлюченкова на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль в смешанном парном разряде с Рублёвым. В составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг 2021 года.

Теннисистка занимает 94-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Матыцин высказался о возможном создании альтернативных Олимпийских игр в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить