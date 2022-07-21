Матыцин: пока нет необходимости создавать альтернативные Олимпиаде игры

Министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном создании альтернативных Олимпийских игр в России.

«Без России развитие мирового спорта невозможно, лишать права на участие в Олимпиаде спортсменов будет преступлением и приведёт только к большему разладу внутри олимпийского движения. Мы готовы к развитию в любом формате, сегодня я не вижу необходимости создавать альтернативные игры», — цитирует Матыцина ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что у Минспорта достаточно форматов для проведения соревнований со странами БРИКС, ШОС, СНГ, чтобы дать возможность российским атлетами не терять ощущения конкурентной среды.

«Надеюсь, что восторжествует разум в международных федерациях, в Международном олимпийском комитете», — заключил он.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету Международного олимпийского комитета. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии, скорее всего, не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) на сентябрьском конгрессе рассмотрит вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.