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Пономарёв: ЦСКА превосходит «Зенит» почти во всех линиях

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы армейской команды в матче пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Пономарёв: ЦСКА превосходит «Зенит» почти во всех линиях
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Армейцы по своему составу, в общей массе, даже повыше «Зенита» будут. У нас хороши оборона и полузащита, а также вратарская позиция. А вот что касается нападения, то здесь вопросов нет: оно сильнее у питерцев», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что футболисты ЦСКА самым серьёзным образом настроятся на игру с «Зенитом» и выйдут во всеоружии. Пономарёв назвал очень принципиальным матч против команды Сергея Семака.

«Я думаю, что одно очко армейцы в этом матче возьмут. Предпочтение никому не могу здесь отдать. Думаю, 1:1 сыграем», — заключил он.

«Зенит» в рамках пятого тура РПЛ 13 августа примет ЦСКА в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 17:00 мск.

«Зенит» (восемь очков) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. ЦСКА (десять) делит первое место со столичным «Спартаком» (десять).

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, в каком случае ЦСКА будет бороться за золотые медали чемпионата России по футболу.





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