Глава «Велеса» — о формате КР: клубам РПЛ пошли навстречу

Евгений Шиленков, президент клуба Первой лиги «Велес», прокомментировал новый формат проведения Кубка России по футболу.

«Клубы РПЛ отодвинули и сделали выбор в пользу клубов Медиалиги. Топ-командам в меньшей степени хотелось бы жертвовать чемпионатом и ехать играть с командами Второй лиги. Им пошли навстречу», — цитирует Шиленкова «Чемпионат».

Он добавил, что по формату Double elimination Российский футбольный союз (РФС) «сделал шаг не вверх, а куда-то вбок».

«Велесу» было бы интересно встретиться с клубами РПЛ. Плюс тут тоже есть финансовая и зрительская составляющая», — пояснил он.

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток. Он пройдёт 11 июня 2023 года. В турнире примут участие 103 клуба.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что в Кубке России клубы РПЛ оказались в привилегированном положении.



