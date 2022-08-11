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«Амкал» и «Зоркий» сыграют в первом матче КР по футболу 16 августа

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал календарь матчей первого раунда Пути регионов Кубка России (КР) сезона-2022/23.
«Амкал» и «Зоркий» сыграют в первом матче КР по футболу 16 августа
  • Gettyimages.ru

Московская команда «Амкал» из Медийной футбольной лиги и красногорский клуб «Зоркий» из Второй лиги сыграют в первом матче 16 августа, сообщает пресс-служба РФС.

2DROTS проведёт первую игру с московским «Чертаново» 17 августа.

Уточняется, что финал КР пройдёт 11 июня 2023 года. В турнире примут участие 103 клуба. Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак».

КР сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination — когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что в Кубке России клубы РПЛ оказались в привилегированном положении.



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