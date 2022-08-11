военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Губерниев — о переходе Миранчука в «Торино»: здесь не до жиру, быть бы живу

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
Губерниев — о переходе Миранчука в «Торино»: здесь не до жиру, быть бы живу
  • РИА Новости

«Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться в одной из сильнейших лиг мира. Алексей доказывает, что он — настоящий спортсмен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он назвал Миранчука одним из последних могикан в России, который выходит из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов.

11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.

СМИ сообщали, что зарплата 26-летнего Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить