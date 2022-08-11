Губерниев — о переходе Миранчука в «Торино»: здесь не до жиру, быть бы живу

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться в одной из сильнейших лиг мира. Алексей доказывает, что он — настоящий спортсмен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он назвал Миранчука одним из последних могикан в России, который выходит из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов.

11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.

СМИ сообщали, что зарплата 26-летнего Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».





