Губерниев — о переходе Миранчука в «Торино»: здесь не до жиру, быть бы живу
- РИА Новости
«Подходящий ли клуб «Торино»? Здесь не до жиру, быть бы живу. В любом случае, Миранчук достоин всяческого уважения, потому что он пытается удержаться в одной из сильнейших лиг мира. Алексей доказывает, что он — настоящий спортсмен», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он назвал Миранчука одним из последних могикан в России, который выходит из зоны комфорта и пытается заиграть в одном из лучших европейских чемпионатов.
11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.
СМИ сообщали, что зарплата 26-летнего Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.
Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».